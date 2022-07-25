Чемпіонський пояс Мухаммеда Алі продали на аукціоні в Техасі: новий власник віддав шалену суму

Чемпіонський пояс WBC з бою Мухаммеда Алі та Джорджа Формана розіграли на аукціоні у Техасі. Поповненням власної спортивної колекції похвалився бізнесмен і власник "Індіанополіс Колтс" Джим Ісрей.

Пояс Алі пішов з молотка за 6 мільйонів доларів

Чемпіонський пояс було продано на аукціонні за 6,18 мільйона доларів. Цей титул Мухаммед Алі здобув у 1974 році. Ще тоді цей поєдинок прозвали "Гуркіт у джунглях"

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Речі іменитого боксера пішли з молотка Heritage Auctions у Далласі. Новим власником став президент клубу НФЛ "Індіанаполіс Кольтс" Джим Ірсі.

Ірсі також є відомим колекціонером спортивних речей. В його колекції є ще декілька речей Алі: мантія в якій боксер був на рингу під час реваншу проти Сонні Лістона в 1965 році, взуття з бою проти Джо Фрейзера і рукавички у яких Алі боксував проти Карла Мілденбергера в 1966 році.

Що відомо про легендарного боксера