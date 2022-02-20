Атмосфера була класною, – Журба про теплу підтримку українських фанатів на Євро-2022

Віцекапітан збірної України з футзалу Сергій Журба виділив українських фанатів, які приїхали на Євро-2022. Футзалісти відчували шалену підтримку зі сторони земляків.

Журба: Приємно грати при такій атмосфері

Гравець київського ХІТа Сергій Журба в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу зазначив, що висвітлення виступів української збірної було потужнішим, ніж на попередніх чемпіонатах Європи. У ЗМІ гудили новинами про матчі синьо-жовтої команди.

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Також футзаліст виділив підтримку, яку організували українські уболівальники. Журба залишився приємно вражений класною атмосферою на трибунах у Нідерландах.

Дуже приємно було відчувати таку солідну підтримку, як у Нідерландах, коли дозволили заповнювати трибуни, так і на відстані в Україні. Шкода, що через карантинні обмеження трибуни не могли бути вщент заповнені, але приємно грати при такій атмосфері,

– розповів футзаліст.

"Звичайно, усі сконцентровані на грі, але підтримка все одно відчутна. Коли приходить стільки уболівальників, то граєш лише в одне задоволення. Атмосфера була класною", – відповів гравець "синьо-жовтих".

Шалена підтримка українських фанатів

Не один десяток фанатів приїхав у Нідерланди, щоб підтримати наших хлопців безпосередньо з трибун. Не менша підтримка у підопічних Олександра Косенка була в Україні.

Фанати на трибунах співали традиційні пісні, а також неодноразово з сектора лунали "Хто не скаче той москаль" та "Путін ху*ло".

Під час півфіналу диктор попросив уболівальників із України припинити співи з нецензурною лексикою.

В Росії під час трансляції увімкнули інтершум на телебаченні. УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти Української асоціації футболу через такі пісні фанатів.

Через це диктор на арені українською мовою попросив фанатів не використовувати нецензурну лексику.

Цікаво, що в Росії під час трансляції увімкнули інтершум на телебаченні. Через дії фанатів УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Української асоціації футболу.