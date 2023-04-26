Вивісивши банер Маріуполя: Атлетіко підтримав український клуб в рамках Кубка країни – відео

Атлетіко Паранаенсе також підключився до акції підтримки футбольного клуба Маріуполь. Фанати бразильського колектива вшанували "азовців" на трибунах.

Вболівальники Атлетіко Паранаенсе вивісили банер Маріуполя на трибунах. Також на табло матчу брализьці продемонстрували відео присвячене українському клубу.

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Разом – сила

Атлетіко Паранаенсе з бразильської Серії А у своїх соціальних мережах зробив промо-ролик ініціативи команди Бател з третього дивізіону штату Парана, яка цього тижня прийняла назву та кольори Маріуполя. До того ж, Атлетіко перед матчем 1/16 фіналу Кубка Бразилії продемонстрували ролик, який присвячений українському колективу, на табло домашнього стадіону. Ультрас бразильського клуба також взяли участь акції підтримки "азовців", оскільки вони розмістили банер Маріуполя у себе на трибунах.

Рік тому на Україну напали. Місто Маріуполь було повністю зруйноване. І команда маріупольського футбольного клубу припинила своє існування. Команда Бател збереже маріупольський футбольний клуб. Вона змінить своє ім‘я, носитиме форму, кольори, прапори, поки клуб не зможе повернутися додому і спокійно грати. Сьогодні ми розпочинаємо гру на нашій Арені, вітаючи Маріуполь,

– пояснив свою позицію Атлетіко Паранаенсе.

Банер Маріуполя / Атлетіко Паранаенсе

Промо-ролик ініціативи Бател: