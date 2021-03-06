Хто стане найсильнішим клубом Мадрида – Атлетіко чи Реал: прогноз на матч

У неділю, 7 березня, Атлетіко зіграє проти Реала у рамках 26 туру Ла Ліги. Букмекери спрогнозували, хто може святкувати успіх у цьому спекотному матчі.

Атлетіко підходить до цього спекотного протистояння лідером Ла Ліги. Реал та Барселона йдуть відразу за спиною. В обох відставання у таблиці складає 5 очок.

Варте уваги Вільярреал двічі поспіль програв перед матчем з Динамо у Лізі Європи

У попередньому турі "матрацники" впевнено розібрались на виїзді з Вільярреалом (0:2), який став наступним суперником Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи. А от підопічні Зінедіна Зідана розійшлись мировою з Реал Сосьєдадом (1:1). "Вершкові" лише на останніх хвилинах матчу зуміли врятувати бодай одне очко.

Перемога дозволить "Королівському клубу" наблизитись до лідера чемпіонату, відставання скоротиться лише до 2 пунктів.

Атлетіко в Прімері не обігравав Реал у 7 останніх матчах (3 поразки і 4 нічиї). Підопічним Зідана дуже важливо продовжити цю серію, щоб не випасти з чемпіонської гонки. Додамо, що нападник Карім Бензема повернувся з лазарету команди та зможе допомогти партнерам продовжити цю серію.

Що прогнозують букмекери Favbet

Центральний матч 26 туру Ла Ліги Атлетіко – Реал відбудеться 7 березня о 17:15.

Букмекери вагаються, хто зможе стати переможцем у цій зустрічі двох клубів з Мадрида. Однак невелику перевагу віддають господарям. На перемогу команди Дієго Сіміоне стоїть коефіцієнт 2,56. Можна зробити ставку і на звитягу "Королівського клубу". Їх успіх оцінений у 2,97. Не можна виключати, що футболісти будуть налаштовані лише на перемогу, тому можуть не визначити сильнішого у цьому двобої. Нічия – 3,30.

Швидше за все Атлетіко святкуватиме мінімальну перемогу 1:0 – 6,60. На такий же результат, але вже на користь Реала стоїть коефіцієнт 7,30.

Не лише звитягу віддають господарям зустрічі, а й те, що вони першими розмочать нулі на табло у першому таймі – 2,86. А на те, що Реал першим засмутить голкіпера суперника у матчі – 3,05.

Хто ж може стати автором голу? Луїс Суарес та Карім Бензема зможуть записати свої прізвища на табло місцевого стадіону – 2,20 та 2,40 відповідно.

Не слід списувати з авторів результативних ударів і Жуана Фелікса та Мусса Дембеле. В обох коефіцієнт по 2,50.