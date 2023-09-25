Зірка Реала відзначився красивим жестом поваги до суперника, попри поразку: зразкове відео

Джуд Беллінгем чудово адаптувався у схемі Реала під керівництвом Карло Анчелотті. 20-річний англієць не лише регулярно відзначається результативними діями на полі, а й повагою до суперника.

24 вересня у мадридському дербі на "Цивітас Метрополітано" зійшлись Атлетіко та Реал. У першому таймі команди обмінялись голами та закінчили 45-хвилинку перемогою господарів 2:1.

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Повага до суперника, попри негативний результат

Вже на старті другого тайму Мората збільшив перевагу "матрацників" до двох голів, оформивши дубль у ворота свого колишнього клубу. Саме рахунок 3:1 на користь Атлетіко протримався до фінального свистка, хоча "вершкові" мали дуже багато моментів, аби бодай скоротити відставання від суперника.

Джуд Беллінгем, який регулярно забиває за Реал, цього разу покинув поле без результативних дій. 20-річний англійський футболіст заробив жовтку картку та не допоміг команді бодай вирвати виїзну нічию.

За те молодий талант проявив повагу до суперника, попри поразку своєї команди. Беллінгем не став на величезну емблему Атлетіко, яка була зображена на шляху до підтрибунного приміщення. Джуд перейшов лого суперника не землі.

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Нагадаємо, що зірковий новачок "Королівського клубу" немає жодного відношення до смугастих, але поважає своїх суперників.

Беллінгем перейшов у Реал у липні 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2029-го. До цього Джуд феєрив у дортмундській Боруссії. У футболці "вершкових" встиг провести 7 матчів, у яких наколотив 6 голів та віддав один асист.

Відзначимо, що Реал та Атлетіко йдуть у першій п'ятірці турнірної таблиці. Підопічні Карло Анчелотті з 15 балами замикають топ-3 Ла Ліги, а "матрацники" мають 10 пунктів та 5-ту позицію.