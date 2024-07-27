Довбик не бере трубку від Сімеоне: Атлетіко виставив ультиматум українцю щодо трансферу

Мадридський Атлетіко твердо налаштований придбати форварда збірної України у Жирони. Втім агент Довбика має намір провернути перехід Артема до Серії А.

Артем Довбик запалив минулого сезону в Жироні. Український форвард перебрався з Дніпра-1 минулого літа та забив 24 голи за кампанію 2023-2024, ставши топ-бомбардиром Ла Ліги.

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Атлетіко не піддасться на шантаж

Недивно, що до персони гравця виник інтерес на трансферному ринку. Повідомлялось, що Атлетіко є фаворитом у боротьбі за Артема. Мадридці навіть узгодили контракт із Жироною та агентом команди.

Втім трансфер може зірватися. Атлетіко звинувачує агента Довбика Олексія Люндовського у бажанні заробити більше комісійних. Сам футболіст спростовує цю інформацію.

Дійшло навіть до того, що тренер мадридців Дієго Сімеоне намагався особисто поговорити з Артемом, але українець не взяв трубку. Про це повідомляє Corriere dello Sport. Тим часом з'явився новий претендент на гравця.

Італійська Рома готова запропонувати кращі фінансові умови форварду та агенту. Через це у Атлетіко увірвався терпець. Клуб поставив Довбику ультиматум, що не збирається змінювати умови трансферу.

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"Матрацники" сподіваються, що сам Артем буде наполягати на трансфері саме у столицю Іспанії. Перевагою для українця є вже знайома Ла Ліга та виступи Атлетіко в Лізі чемпіонів, тоді як Рома буде грати в Лізі Європи. "Вовки" готові заплатити за нападника 32 мільйони та ще п'ять мільйонів бонусами.

Суперсезон Довбика

Нагадаємо, що минулого сезону Артем записав на свій рахунок 24 голи та 10 асистів у 39-ти матчах за Жирону. Своїми результативними діями Довбик допоміг каталонцям вперше в історії потрапити в єврокубки, причому одразу в Лігу чемпіонів.

Також на рахунку 27-річного форварда 31 матч та 10 голів за збірну України. Його контракт із Жироною діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює Довбика у 35 мільйонів євро.