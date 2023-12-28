Довбик та ціла група гравців Жирони потрапили під приціл європейського гранда
Джерело:Mundo Deportivo
Жирона може стати чудовим трампліном для футбольної кар'єри Артема Довбика. Українським форвардом вже зацікавились декілька європейських клубів.
Ще раніше з'явилась інформація про інтерес до Артема зі сторони двох топових клубів – міланського Інтера та мадридського Атлетіко. Згодом до цієї когорти доєднались ще декілька представників англійського футболу.
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Конкуренти Жирони стежать за Довбиком
Тепер у ЗМІ ще й виплив інсайд, що Атлетіко зацікавлене не лише у кандидатурі Довбика. "Матрацники" поклали око на ще трьох одноклубників українця – Алейша Гарсію, Давіда Лопеса та Арнау Мартінеса. Але найбільший інтерес у мадридського клубу викликає якраз український форвард.
Щоправда, цей перехід може статись лише влітку 2024-го року. Адже Жирона серйозно налаштована дати бій іспанським грандам (Реалу, Барселоні та Атлетіко) у боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі у поточному сезоні-2023/2024. Тим паче, що віддавати свого найкращого форварда у склад прямого конкурента за титул у розпал боротьби точно ніхто не буде.
Наразі "червоно-білі" опустились на 2-ге місце турнірної таблиці, набравши 45 балів. Стільки ж очок у лідера чемпіонату Реала. Відрив від 3-го Атлетіко та 4-ї Барселони складає по 7 пунктів.
Ймовірно, що перехід Довбика в Атлетіко може відбутись влітку 2024-го. На майбутньому трансфері Артема збагатиться його колишній клуб Дніпро-1. Раніше повідомлялось, що 70% на Довбика належать Жироні, а інші 30% поділені між двома іншими колишніми клубами нападника – данським Мідтьялланном та Дніпром-1.
Іспанський клуб вже навіть повісив цінник на Довбика, а статистичний портал Transfermarkt оцінює вартість Артема у 28 мільйонів євро. Нагадаємо, що в українця є чинний контракт із Жироною до кінця червня 2028-го року.До слова. Вже 3 січня 2024-го року Жирона проведе свій наступний матч Ла Ліги. У цей день команда Мічела Санчеса прийме якраз мадридське Атлетіко (початок о 22:30 за київським часом).
Статистика Довбика у поточному сезоні-2023/2024
- У цьому сезоні Довбик взяв участь у 20 матчах Жирони в усіх турнірах. Нападник забив 12 голів та віддав 6 асистів. Артем є найкращим бомбардиром команди у сезоні.
- Загалом провів на футбольному полі 1239 хвилин.
- У середньому на гол українцю потрібно 104 хвилини.