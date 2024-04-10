Помилки Дортмунда у Мадриді: Боруссія поступилася Атлетіко в першому матчі 1/4 фіналу

Мадридський Атлетіко здобув домашню перемогу над дортмундською Боруссією у першому матчі чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Перемогу "матрацникам" принесли голи Де Пауля та Ліно, які скористалися помилками суперників.

Атлетіко – Боруссія – 2:1

Голи: Де Пауль (4), Ліно (32) – Аллер (81).

У Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано" відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між іспанським Атлетіко та німецькою Боруссією з Дортмунда. Ці клуби визначають між собою півфіналіста турніру, пише 24 Канал.

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"Матрацники" зробили заявку на півфінал

Вже на 4-й хвилині зустрічі команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок. Де Пауль скористався помилкою гравця Боруссії та, опинившись із м'ячем перед воротами, без проблем переграв голкіпера.

Другий гол "джмелі" також самі собі привезли. На 32-й хвилині Гуммельс помилився при вибиванні м'яча головою і Мората підхопив м'яч, віддав передачу на Грізманна, який увірвався у штрафний майданчик та віддав пас на Ліно, а той точним ударом у дальній кут подвоїв перевагу "матрацників".

Утім, Боруссія не здалася. За 9 хвилин до кінця основного часу Бранндт віддав пас у штрафний майданчик на Аллера, де той невдало прийняв м'яч, але все ж зміг потужно пробити з розвороту у ближній кут воріт.

А ще через декілька швилин шальки терезів на табло ледь не вирівнялися, коли Гіттенс завдав удару з-за меж штрафного майданчика – господарів врятувала поперечка.

2:1 – Атлетіко зробув важливу домашню перемогу. Переможець протистояння визначиться у Дортмунді в матчі-відповіді, який відбудеться 16 квітня о 22:00 за Києвом. "Матрацників" у Німеччині влаштує навіть нічия.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Боруссія Д