Атлетік із фанами неординарно на човнах відсвяткував тріумф у Кубку Іспанії: яскраве відео

У суботу, 6 квітня, відбувся фінал Кубку Іспанії. Атлетік переміг Мальорку за результатами післяматчевих пенальті (4:2).

Володарем Кубку Іспанії Атлетік став вперше за 40 років. Через тиждень після перемоги над Мальоркою у фіналі клуб разом із вболівальниками вирішили її відсвяткувати.

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Святкування трофея на човнах

Гравці та тренери команди здійснили прогулянку річкою. Згодом святкування продовжилось в Більбао.

Святкування Атлетіком перемоги у кубку Іспанії: дивіться відео

Відео святкування Атлетік Більбао

Відео святкування в Більбао

У турнірній таблиці Ла Ліги Атлетік посідає 5-ту позицію, набравши 56 очок.

Наступний матч команда зіграє з Вільярреалом. Розпочнеться гра 14 квітня о 19:30 за київським часом.

Шлях Атлетік Більбао до фіналу Кубку Іспанії