Динамо мінімально програло Атлетіку Більбао: відео

Київське Динамо провело вже 8 матч у рамках зборів перед стартом сезону-2021/2022. Українська команда 20 липня зустрілася з іспанським Атлетіком Більбао.

Атлетік Більбао – Динамо 1:0

Гол: Вільямс, 77

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Кияни мінімально поступилися Атлетіку, який у минулому сезоні чемпіонату Іспанії посів тільки 10 місце. Єдиний гол у матчі було забито на 77 хвилині, коли баски провели контратаку лівим флангом.

Футболісти з Більбао перехопили м'яч поблизу штрафного киян і буквально завдяки декільком передачам вивели на ударну позицію Вільямса. Той легко переграв Георгія Бущана з меж штрафного.

Капітан Динамо та наставник команди Мірча Луческу апелювали до арбітра, мовляв, був офсайд. Та марно!

Зауважимо, що в цьому матчі зіграли "динамівські" збірники Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Ілля Забарний та Сергій Сидорчук

Атлетік Більбао – Динамо відео повного матчу