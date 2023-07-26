Мессі встановив нове ювілейне досягнення, забивши гол у ворота Атланти Юнайтед

Ліонель Мессі провів другий матч у складі Інтер Маямі. Без забитих м'ячів він поки футбольне поле не залишає.

У Кубку Ліги Інтер Маямі зустрічався із Атлантою Юнайтед. Вже на 22-й хвилині Мессі мав дубль у своєму активі, а гра закінчилася із рахунком 4:0.

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100 суперників уже в гольовому активі аргентинця

Окрім свого впливу на команду (2 перемоги у 2 матчах, до підписання Мессі була серія із 6 безвиграшних матчів), Ліонель відзначився ще й індивідуальним досягненням. Перший м'яч, який новий капітан Інтера Маямі забив уже на восьмій хвилині, був знаковим.

Це взяття воріт стало ювілейним для аргентинця, а точніше команда, якій він забив. Атланта Юнайтед – сотий клуб у кар'єрі футболіста, кому він забивав бодай 1 гол.

Також до дубля у ворота суперника Мессі додав ще й асист. Що цікаво, обидва м'ячі аргентинець забив правою ногою, таке з ним трапилося вперше за 8 років.

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Довідка. Найбільше голів Мессі забив у ворота Севільї, Атлетіко, Валенсії, Атлетіка Більбао та Реала. Кожна із цих команд пропускала від аргентинця більше 25 м'ячів.