"На позиції Руслана у нас багато гравців": в Аталанті знецінили важливість Маліновського

Марсель орендував Руслана Маліновського в Аталанти. Угода розрахована до кінця сезону-2022/2023 із опцією обов'язкового викупу футболіста.

В Аталанті щиро попрощались із українським півзахисником. Спортивний директор італійського клубу Тоні Д'Аміко розповів про відхід із команди Маліновського.

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Маліновський: З'явилася така можливість, і ми вирішили нею скористатися

За його словами, втрата Руслана не буде істотною для команди. В Аталанти є достатньо футболістів, які зможуть зіграти на позиції українця.

Маліновський пішов, але ми дякуємо йому за весь спільний час з нами. З'явилася така можливість, і ми вирішили нею скористатися. На позиції Руслана у нас багато гравців. Виникла така нагода, і ми вирішили довести справу до кінця,

– заявив Д'Аміко.

"Ми завжди обдумуємо свої можливості на ринку. Я щодня розмовляю з Гасперіні. Всі наші зусилля скеровані на підсилення складу. Іноді вдається це зробити, іноді ні. Поглянемо, які ще варіанти у нас будуть до кінця зимового ринку", – додав представник клубу з Бергамо.

Цікаво, що перед офіційним оголошенням оренди у Марсель, головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про важливість Маліновського у команді. Він який зробив великий внесок у гру команди.

Також Гасперіні запевнив, що Аталанта не шукатиме заміну на позицію українця.

Маліновський ще не знає своєї ігрової позиції у новій команді. Наставник Марселя Ігор Тудор заявив, що Руслан може зіграти або у ролі нападника, або атакувального хава.

11 січня Марсель проведе свій перший матч після приходу Маліновського. "Провансальці" зіграють на виїзді проти Труа. Початок зустрічі о 22:00 (за київським часом).

Маліновський віддав Аталанті 3,5 роки своєї професійної кар'єри. За клуб із Бергамо зіграв 143 матчі (30 голів та 28 результативних передач).