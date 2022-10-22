Аталанти може втратити Маліновського, – ЗМІ

Французький Марсель не покинув надій таки оформити трансфер Руслана Маліновського. Навіть спроби, які не увінчались успіхом, не зупиняють клуб Ліги 1.

Влітку 2022 року французький клуб спробував підсилити свою команду футболістом збірної України. Марсель не полишає спроб підписати Маліновського.

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Французи не втрачають надії

Французи спробують поборотись за Руслана вже у зимове трансферне вікно. Нагадаємо, що влітку у Марселя був серйозний конкурент у вигляді англійського Тоттенхема. Але жодна інформація про трансфер не увінчалась успіхом. Адже Аталанта захотіла за свого футболіста 25 мільйонів євро.

Раніше італійські ЗМІ роздули інформацію про підписання нової співпраці Маліновського з Аталантою. Однак побачивши таку інформацію Руслан лише посміявся.

За даними Transfermarkt , контракт півзахисника з клубом із Бергамо розрахований до кінця червня 2023 року, але сам футболіст розповідав, що його угода спливає вкінці червня 2024-го, тобто на рік пізніше.

У новому сезоні Маліновський відіграв за Аталанту 9 матчів, у яких відзначився голом та асистом. Клуб українського півзахисника йде на другому місці у турнірній таблиці після 10 турів Серії А. Бергамівська команда набрала 24 очки, що лише на два пункти менше, аніж має лідер чемпіонату Наполі.