Називають "новим Циганковим": колишній клуб Маліновського "полює" за вихованцем Динамо

Італійська Аталанта пильно стежить за українським ринком. Клуб із Бергамо хоче переманювати українських футболістів ще на початку їх входження у дорослий футбол.

Італійський клуб взяв курс на український футбол після вдалого періоду у команді Руслана Маліновського. В око скаутів Аталанти потрапив юний вихованець Динамо U-17 Кирило Пашко.

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Український ринок – один із головних пріоритетів Аталанти

16-річний футболіст, який грає на позиції правого вінгера, вразив функціонерів Аталанти під час кваліфікації на Євро серед збірних до 17 років. також у тому еліт-раунді клуб із Бергамо придивився до ще одного юного гравця Динамо Осипенка.

Відзначимо, що у структурі Аталанти вже грає Олександр Драган, якому лише 15 років. Натомість в італійському гранді не змогли закріпити інші два українці – Віктор Коваленко, який відправився у Спецію, а також Владислав Руснак, який не заграв за "молодіжку" бергамасків, який до того всього ще й мав конфлікт із клубом.

. Маліновський виступав за Аталанту з липня 2019-го по січень 2023-го. У футболці бергамівського клубу відіграв 143 матчі (30 голів та 28 асистів). Щодо Коваленка, то Віктору не вдалось проявити себе в Аталанті. 30 червня 2022-го українець перейшов до бергамасків, а вже 2 серпня пішов в оренду до Спеції, де грає до нині.

Цікаво, що Пашко нещодавно поставив свій підпис під новим контрактом із київським клубом. Наразі Кирило виступає в оренді до кінця сезону-2022/2023 за юнацьку команду луганської Зорі.

Президент Динамо Ігор Суркіс називав Пашка "новим Віктором Циганковим", який взимку перебрався до Ла Ліги в іспанську Жирону. Кирило закриває ту ж позицію, на якій у Динамо феєрив Циганков, а тепер розриває іспанську першість.

Аталанта після 27 турів Серії А йде на 6-му місці у турнірній таблиці який дозволяє зіграти у відбоі Ліги конференцій. В активі команди Джана П'єра Гасперіні 45 балів.