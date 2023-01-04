Малі шанси переконати Аталанту: Тоттенхем зробив офіційну пропозицію по Маліновському

Італійське видання додало інтриги до долі Руслана Маліновського в Аталанті. Начебто англійський Тоттенхем зробив офіційну пропозицію клубу з Бергамо.

"Шпори" хочуть орендувати Маліновського з право викупу українця, якщо будуть виконані прописані умови в угоді. Наразі невідомо, скільки Тоттенхем пропонує за Руслана.

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Ще одна пропозиція на українця

Однак можуть виникнути певні проблеми. Аталанта не хоче віддавати в оренду українського півзахисника. Бергамівський клуб розраховує лише на трансфер, а потенційному покупцю потрібно буде викласти за Маліновського 20 мільйонів євро.

Тоттенхем вслід за Марселем може отримали відмову від Аталанти. Клуб із Бергамо вже відхилив пропозицію французів по оренді українця. Клуб Ліги 1 може вийти із боротьби за Руслана, але продовжить стежити за грою півзахисника збірної України.

Також Маліновським цікавиться англійський Вест Хем, за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.

На порталі Transfermarkt йде мова, що контракт Маліновського розрахований до кінця червня 2023 року. Однак сам Руслан повідомляв, що має угоду з бергамівцями до кінця 2024 року. Нещодавно ЗМІ була інформація, що Аталанта продовжила контракт із українцем та Луїсом Муріелем до 2024-го.

30 грудня Маліновський відкрив рахунок у товариському матчі Аталанти проти Креми, який закінчився розгромом скромного суперника 10:1. Також українець відзначився асистом.

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Українець виступає за бергамівський клуб із літа 2019 року.

За весь цей час провів у футболці Аталанти 14 матчі, у яких забив 30 голів та віддав 28 асистів.

Маліновський поступово втрачав місце в основі. У ЗМІ були навіть чутки про можливий конфлікт українського футболіста з головним тренером команди Джаном П'єро Гасперіні. Хоча сам Руслан спростував ці чутки.

У сезоні-2022/2023 Маліновський зіграв у 14 поєдинках, у яких відзначився одним голом та дві результативні передачі.

4 січня Аталанта Маліновського зіграє проти Спеції, за яку виступає інший українець Віктор Коваленко.