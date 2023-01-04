"Шпоры" хотят арендовать Малиновского с правом выкупа украинца, если будут выполнены прописанные условия в соглашении. Пока неизвестно, сколько Тоттенхэм предлагает за Руслана.

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Еще одно предложение на украинца

Однако могут возникнуть некоторые проблемы. Аталанта не хочет отдавать в аренду украинский полузащитник. Бергамовский клуб рассчитывает только на трансфер, а потенциальному покупателю нужно будет выложить за Малиновского 20 миллионов евро.

Тоттенхэм вслед за Марселем может получить отказ от Аталанты. Клуб из Бергамо уже отверг предложение французов по аренде украинца. Клуб Лиги 1 может выйти из борьбы за Руслана, но продолжит следить за игрой полузащитника сборной Украины.

Также Малиновским интересуется английский Вест Хэм, за который ранее выступал Андрей Ярмоленко.

Любопытно! На портале Transfermarkt говорится, что контракт Малиновского рассчитан до конца июня 2023 года. Однако сам Руслан сообщал, что имеет соглашение с бергамовцами до конца 2024 года. Недавно СМИ была информация, что Аталанта продлила контракт с украинцем и Луисом Муриэлем до 2024 года.

30 декабря Малиновский открыл счет в товарищеском матче Аталанты против Кремы, закончившегося разгромом скромного соперника 10:1. Также украинец отличился ассистом.

Карьера Руслана Малиновского в Аталанте: коротко о главном

Украинец выступает за бергамовский клуб с лета 2019 года.

За все это время провел в футболке Аталанты 14 матча, в которых забил 30 голов и отдал 28 ассистов.

Малиновский постепенно терял место у основания. В СМИ были даже слухи о возможном конфликте украинского футболиста с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини. Хотя сам Руслан опроверг эти слухи.

В сезоне 2022/2023 Малиновский сыграл в 14 поединках, в которых отметился одним голом и две результативные передачи.

Обратите внимание! 4 января Аталанта Малиновского сыграет против специи, за которую выступает другой украинец Виктор Коваленко.