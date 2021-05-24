Мілан завдяки двом голам з пенальті обіграв Аталанту та посів друге місце в Серії А: відео

У неділю, 23 травня, Аталанта зіграла матч чемпіонату Італії проти Мілану. В цьому матчі визначалася доля другого місця в Серії А. Та й загалом місць в Лізі чемпіонів.

Аталанта – Мілан 0:2

Голи: Кессьє, 43 (пен), 90+2 (пен)

Вилучення: де Рон, 90+1 (Аталанта)

Аталанті в цьому матчі достатньо було не програти, щоб фінішувати на другому місці. Адже Мілан вони випереджали на два очки. Місце в Лізі чемпіонів команда гарантувала собі ще перед тим, адже з топ-4 за підсумками цього туру не випадала.

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Натомість Мілан вів боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. І команді треба було обов'язково перемагати.

Сама гра розпочалася з приємностей для українських вболівальників – Руслан Маліновський отримав звання найкращого гравця травня в чемпіонаті Італії. От тільки це визнання не допомогло команді з Бергамо здобути необхідний результат в цьому матчі.

Перемогу Мілану принесли два голи з пенальті. Перший було забито наприкінці першого тайму за фол Мехле. Кессьє пробив без шансів для голкіпера.

Другий 11-метровий удар арбітр призначив вже у компенсований арбітром час за гру рукою у власному штрафному. І знову Кессьє пробив відмінно.

Відеоогляд матчу Аталанта – Мілан

Ця перемога дозволила Мілану у підсумку фінішувати на другому місці. Натомість Аталанта опустилася на третю сходинку турнірної таблиці.

Мілан вперше з 2013 року зіграє в Лізі чемпіонів.

Четвертим в чемпіонаті Італії фінішував Ювентус. Хоча команда могла опинитися за межами топ-4, якби Наполі обіграв Верону в домашньому матчі.