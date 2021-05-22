Аталанта – Мілан: де дивитися матч Серії А

22 травня 2021 , 15:54
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Джерело:

24 канал

Аталанта та Мілан 23 травня визначать долю путівок у Лігу чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Аталанта – Мілан: де дивитися

Матч Аталанта – Мілан розпочнеться о 21:45. По телебаченню поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

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Дивитися онлайн Аталанта – Мілан можна легально на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Доступ на 24 години до трансляцій усіх матчів на цьому сервісі обійдеться у 62 гривні.

Натомість місячний абонемент на перегляд футбольних матчів можна замовити за 109 гривень. За 189 гривень можна оформити підписку xtra sport oll inclusive, де окрім спортивних каналів, є ще чимало й іншого контенту.

За 249 гривень на місяць можна підписати на ultra oll inclusive, куди включені усі доступи на Oll.tv.

  • За тур до фінішу чемпіонату Італії "бергамаскі" з 78 очками йдуть на другому місці. І хоча чемпіонство їм уже не світить, випасти з лігочемпіонської четвірки вони ще можуть, а значить їм потрібна як мінімум нічия.
  • "Россонері" з 76 очками йдуть після 37 турів на третьому місці і теж можуть випасти з топ-4. Щоб цього точно не сталося їм потрібна перемога над Аталантою.
Автор: Юрій Семенюк