3 листопада "Аталанта" прийматиме "Ліверпуль" у матчі Ліги чемпіонів. В Україні цей поєдинко можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 3" і буде пряма трансляція матчу "Аталанта" – "Ліверпуль".

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Початок трансляції матчу "Аталанта" – "Ліверпуль" о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

Де дивитися матч "Аталанта" – "Ліверпуль" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Аталанта" – "Ліверпуль" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.