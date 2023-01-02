Розчавлений Шахтарем: колишній наставник Спартака може стати тренером Маліновського в Аталанті

Клуб із Бергамо незадоволений роботою Джанп'єро Гасперіні у цьому сезоні. Боси Аталанти хочуть запросити Доменіко Тедеско в разі провалу італійця за підсумками сезону.

Найближчим часом у Аталанті може змінитися тренер. Джанп'єро Гасперіні. Клуб вдало стартував у Серії А, але перед перервою на ЧС-2022 зазнав трьох поспіль поразок.

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У підсумку "Богиня" впала на шосту сходинку і відстає від топ-четвірки на 3 бали. Гасперіні має контракт до 2024 року, але в разі непотрапляння у єврокубки коуч залишить Аталанту вже цього літа.

Як повідомляють італійські ЗМІ, на заміну італійцю розглядають Доменіко Тедеско. 37-річний німець перебуває без роботи з вересня 2022 року. Тоді він був звільнений з Лейпцига після розгромної поразки від Шахтаря в ЛЧ (1:4).

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Тедеско народився в Італії, але всю ігрову та майже всю тренерську кар'єру провів у Німеччині і має німецьке громадянство. Єдиним його закордонним періодом роботи був московський Спартак, який Доменіко очолював з 2019 по 2021 роки.

. Гасперіні очолює Аталанту з 2016 року. За цей час Джанп'єро чотири рази виводив клуб у Лігу чемпіонів і тричі брав бронзу Серії А. Також бергамаски доходили до чвертьфіналу ЛЧ у 2020 році, поступившись там майбутньому фіналісту ПСЖ (1:2).