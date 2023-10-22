"Колишня" Маліновського завдала поразки Дженоа: Руслан продовжує "мовчати" – відеоогляд

Дженоа зазнала другої поразки поспіль у поточному сезоні італійської Серії А-2023/2024. Кривдницею "грифонів" стала Аталанта.

Аталанта – Дженоа 2:0

Голи: Лукман, 68, Едерсон, 90+5

22 жовтня Дженоа гостювала на полі Аталанти у рамках 9-го туру італійської першості. Руслан Маліновсьикй вийшов у старті гостей в особливому для себе матчі. Адже Аталанта – колишній клуб українського півзахисника, де він провів чудовий відрізок своєї кар'єри, пише 24 Канал.

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Однак забити у ворота колишньої команди українцю не вдалось. Натомість бергамівці двічі засмутили голкіпера Дженоа. Обидва голи були забиті у другому таймі.

Спершу на 68-й хвилині Лукман нарешті розмочив нулі на табло – 1:0 на користь Аталанти. Здавалось, що поєдинок так і закінчиться мінімальною перемогою господарів. Однак вже у компенсований до матчу час Едерсон подвоїв перевагу клубу із Бергамо, поставивши грубу крапку у поєдинку 2:0.

Аталанта завдала Дженоа 5-ї поразки у сезоні-2023/2024 у розіграші Серії А.

Маліновський провів на полі 84 хвилини та був замінений на Георге Пушкаша. Руслану не вдалось відзначитись у воротах колишньої команди. Після свого повернення в італійський футбол українець ніяк не може запам'ятатись будь-якою результативною дією.

Підопічні Гасперіні набрали вже 16 балів та йдуть на 6-му місці у таблиці. Натомість справи Дженоа йдуть значно гірше – 8 очок та лише 15-та позиція із 20 клубів Серії А.

Аталанта – Дженоа: відеоогляд матчу