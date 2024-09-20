Порятунок року: воротар Арсенала зробив шалений подвійний сейв після пенальті у матчі ЛЧ

У четвер, 19 вересня, відбулися, останні поєдинки першого туру Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Аталанта вдома приймала Арсенал.

Команди продемонстрували досить прагматичну гру та майже не створювали моментів. У підсумку, матч закінчився з рахунком 0:0.

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Як Давід Рая став героєм матчу

Проте був епізод, який став окрасою цього поєдинку та всього ігрового дня в Лізі чемпіонів. На початку другого тайму бергамаски отримали право на пробиття пенальті після фолу від Томаса Партея.

До 11-метрової позначки підійшов форвард Аталанти Матео Ретегі. Після його удару голкіпер "канонірів" Давід Рая продемонстрував дивовижну реакцію, здійснивши подвійний сейв – спочатку він відбив пенальті, а вже за мить врятував після добивання головою від італійця.

Як Давід Рая врятував Арсенал: дивіться відео

Після фінального свистка головний тренер Арсенала дав коментар для пресслужби УЄФА, в якому, зокрема, відзначив дивовижну гру свого голкіпера. Він заявив, що це один із найкращих воротарських перформансів, які він бачив:

Якщо ви не можете перемогти, ви маєте взяти очко. Ми почали добре, потім втратили контроль та були дуже непослідовні. Гра була відкрита, але ми не страждали в обороні, за винятком пенальті. Девід Рая зробив один із найкращих сейвів, які я бачив у своєму житті.

З думкою головного тренера погодився і півзахисник "канонірів" Деклан Райс:

"Це був неймовірний подвійний сейв Рая. Ми плануємо йти гра за грою, це перший матч, тож подивимося. Це була збалансована зустріч".

До слова. Давід Рая виступає за Арсенал з серпня 2023 року. Всього він провів за лондонців 46 поєдинків, у яких пропустив 32 м'ячі та 24 рази залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступний матч у Лізі чемпіонів Арсенал зіграє 1 жовтня проти ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00.