Бив Дніпро та працював у Росії: Астон Вілла призначила головним тренером "короля Ліги Європи"
Джерело:сайт Астон Вілли
Іспанський спеціаліст Унаї Емері вирішив залишити Вільярреал посеред сезону заради роботи в АПЛ. Тренер відомий чотирма перемогами у другому за рангом єврокубку.
Три дні тому Астон Вілла звільнила Стівена Джеррарда з посади головного тренера. Команда невдало стартувала в новому сезоні АПЛ, програвши шість матчів з 12-ти.
До теми Фатальний розгром: легенда Ліверпуля Джеррард покинув тренерське крісло Астон Вілли
Боси клубу вирішили не затягувати із призначенням нового тренера. У ЗМІ ходили чутки щодо Маурісіо Почеттіно та Рубена Аморіма. Втім, віллани звернули свій погляд на Ла Лігу.
Клуб оголосив, що новим тренером стане іспанський спеціаліст Унаї Емері. Строк дії контракту поки невідомий, однак у ЗМІ пишуть, що зарплата коуча складе 7 мільйонів євро на рік.
Крім того, Астон Вілла буде змушена виплатити компенсацію Вільярреалу, де Емері працював до сьогоднішнього дня. Орієнтовна сума – шість мільйонів євро.
Правда, до своїх обов'язків іспанець приступить не одразу, оскільки йому ще потрібно отримати дозвіл на роботу. На свою посаду Емері має заступити 1 листопада.
Читайте також No Zina, No Party: Арсенал без Зінченка не зміг обіграти аутсайдера АПЛ – відео голів
Чим відомий Унаї Емері:
- За свою кар'єру Унаї очолював Лорку Депортиво, Альмерію, Валенсію, Спартак, Севілью, ПСЖ, Арсенал та Вільярреал.
- З останніми Емері вигравав Лігу Європи у 2021 році, де у фіналі в серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед.
- Минулого сезону спеціаліст вивів Вільярреал у півфінал Ліги чемпіонів. Там його команда поступилась Ліверпулю (0:2, 2:3).
- В цілому Унаї вважається "королем Ліги Європи". Окрім тріумфу з Вільярреалом, він тричі вигравав цей турнір із Севільєю (у тому числі перемагав у фіналі Дніпро), а у 2019 році довів до фіналу Арсенал.
- Найбільш титулований період кар'єри Емері був у ПСЖ. З паризьким клубом він виграв чемпіонство (2018), по два Кубки Франції та Кубки ліги (2017, 2018) та два Суперкубки країни (2016, 2017).