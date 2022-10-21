42-річний англійський спеціаліст покинув тренерське крісло Астон Вілли. "Леви" залишились без головного наставника.

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Більше не тренер "левів"

Про відставку Стівена Джеррарда стало відомо після розгромної поразки на виїзді від Фулхема 3:0 Результати Астон Вілли у новому сезоні бажають бути кращими, але навіть у такій ситуації "леви" подякували наставнику за роботу.

Ми хотіли б подякувати Стівену за його важку роботу і самовідданість і побажати йому всього найкращого в майбутньому,

– йдеться у новині.

Тренерська кар'єра Джеррарда в Астон Віллі