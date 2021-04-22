МанСіті з Зінченком переміг Астон Віллу у матчі з двома вилученнями: відео

Манчестер Сіті 21 квітня у 32 турі АПЛ зіграв на виїзді проти Астон Вілли. Команда Пепа Гвардіоли здобула важливу перемогу.

Астон Вілла – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Макгінн, 1 – Фоден, 22, Родрі, 40

Вилучення: Кеш, 57 – Стоунс, 44

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З перших хвилин на футбольному полі у футболці МанСіті з'явився українець Олександр Зінченко. Вже на 1-й хвилині господарі несподівано відкрили рахунок на табло. Воткінс виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Макгінн. Він в один дотик з-під Зінченка пробив повз голкіпера Едерсона – 1:0. Жахливий початок матчу для Сіті.

Марез перевірив пильність воротаря Астон Вілли, але Мартінес був на місці. Ще до перерви гостям вдалось зрівняти цифри у зустрічі. Атаку вдалим скиданням головою розпочав Зінченко, віддав на Фодена, той класною передачею перевів на інший фланг де був Марез. Швидку атаку завершив Фоден, який став адресатом передачі від Сілви – 1:1.

Наприкінці першої частини гри команда Гвардіоли вийшла вперед. Родрі найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з флангу – 1:2.

Вже через чотири хвилини гості самі собі ускладнили життя. Стоун грубо влетів прямою ногою у коліно суперника та побачив перед собою пряму червону картку. На відпочинок команди пішли за рахунку 1:2 на користь МанСіті, яке повинно було грати другий тайм у меншості.

Дуже швидко у другій 45-хвилинці команди почали грати у рівних складах. Кеш брутально у підкаті збив Фодена – вилучення.

Гра у другому таймі не була надто видовищна. Тому Астон Вілла та МанСіті голів більше не забивали. Перемога клубу з Манчестера 1:2. Зінченко провів на полі усі 90 хвилин.

Підопічні Гвардіоли набрали важливі очки у боротьбі за чемпіонство АПЛ. Тепер у команди Зінченка 77 очок, вони ще краще зміцнили своє лідерство у сезоні. Найближчий конкурент МЮ вже відстає на 11 пунктів. Їх суперник Астон Вілла з 44 набраними очками йде 11-ю.

Астон Вілла – Манчестер Сіті відеоогляд