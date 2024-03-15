Без Аякса, але з клубом екстренера Шахтаря: хто зіграє в 1/4 фіналу Ліги конференцій

15 березня 2024, 09:44
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Також 14 березня були зіграні усі матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій-2023/2024. Одразу вісім клубів пробились до чвертьфінальної стадії турніру.

До наступного раунду третього за престижністю єврокубкового футбольного турніру пробились одразу два грецькі клуби – ПАОК та Олімпіакос. По одному представнику мають Англія, Італія, Франція, Бельгія, Туреччина та Чехія, повідомляє 24 Канал.

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Хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги конференцій

У нинішньому сезоні Ліги конференцій вже точно буде новий переможець. Адже Рома та Вест Хем, які брали Лігу конференцій у минулих сезонах, 14 березня вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи.

На жаль, до чвертьфінальної стадії не пробився нідерландський гранд Аякс, якого із боротьби в Лізі конференцій вибила англійська Астон Вілла. Після нульовою мирової нідерландці зазнали нищівної поразки в Англії 4:0.  

  • Фенербахче;
  • Лілль;
  • Олімпіакос;
  • Вікторія Пльзень;
  • ПАОК;
  • Фіорентина;
  • Брюгге;
  • Астон Вілла.
Зверніть увагу! Чвертьфінальні пари уболівальники дізнаються вже 15 березня о 15:00 (за київським часом), коли розпочнеться жеребкування наступної стадії Ліги конференцій.
Автор: Софія Кулай