Без Аякса, але з клубом екстренера Шахтаря: хто зіграє в 1/4 фіналу Ліги конференцій
Також 14 березня були зіграні усі матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій-2023/2024. Одразу вісім клубів пробились до чвертьфінальної стадії турніру.
До наступного раунду третього за престижністю єврокубкового футбольного турніру пробились одразу два грецькі клуби – ПАОК та Олімпіакос. По одному представнику мають Англія, Італія, Франція, Бельгія, Туреччина та Чехія, повідомляє 24 Канал.
До теми Камбек ПАОКа з Тайсоном, Астон Вілла вибила Аякс: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
Хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги конференцій
У нинішньому сезоні Ліги конференцій вже точно буде новий переможець. Адже Рома та Вест Хем, які брали Лігу конференцій у минулих сезонах, 14 березня вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи.
На жаль, до чвертьфінальної стадії не пробився нідерландський гранд Аякс, якого із боротьби в Лізі конференцій вибила англійська Астон Вілла. Після нульовою мирової нідерландці зазнали нищівної поразки в Англії 4:0.
- Фенербахче;
- Лілль;
- Олімпіакос;
- Вікторія Пльзень;
- ПАОК;
- Фіорентина;
- Брюгге;
- Астон Вілла.