В следующий раунд третьего по престижности еврокубкового футбольного турнира пробились сразу два греческих клуба – ПАОК и Олимпиакос. По одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция и Чехия, сообщает 24 Канал.
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Кто вышел в 1/4 финала Лиги конференций
В нынешнем сезоне Лиги конференций уже точно будет новый победитель. Ведь Рома и Вест Хэм, которые принимали Лигу конференций в прошлых сезонах, 14 марта вышли в четвертьфинал Лиги Европы.
К сожалению, в четвертьфинальную стадию не пробился нидерландский гранд Аякс, которого из борьбы в Лиге конференций выбила английская Астон Вилла. После нулевой мировой нидерландцы потерпели сокрушительное поражение в Англии 4:0.
- Фенербахче;
- Лилль;
- Олимпиакос;
- Виктория Пльзень;
- ПАОК;
- Фиорентина;
- Брюгге;
- Астон Вилла.