Арсенал без Зінченка переміг Астон Віллу: з українцем стався курйозний випадок

Сьогодні, 24 серпня, Арсенал поїхав у гості до Астон Вілли, в рамках другого туру Англійської Прем'єр-Ліги. Олександр Зінченко увесь матч просидів на лаві запасних.

Астон Вілла – Арсенал 0:2

Голи: Троссар, 67, Партей 77

Арсенал як і доводиться фавориту контролював гру, але Астон Вілла добре проявила себе в обороні. Тільки у заключній частині другого тайму "каноніри" змогли зламати захист "левів", пише 24 канал.

Читайте також Клуб Зінченка запропонував нову угоду головному тренеру Мікелю Артеті

Розлючений Зінченко на лаві запасних

В Арсеналі після підписання Рікардо Калафьорі виявили, що в команді дуже багато гравців захисної ланки. Тому у головного тренера "канонірів" Мікеля Артети стоїть завдання визначити найкращого серед них.

Олександр Зінченко, захисник Арсенала, залишився у запасі на гру з "левами". Гравець потрапив у об'єктив операторів матчу, але по виразу обличчя було видно, що футболіст незадоволений таким рішенням Мікеля Артети.

Цього разу іспанський спеціаліст на матч з Віллою випустив Юр'єна Тімбера на позицію лівого захисника.

Зінченко на лаві запасних у матчі з Астон Віллою

Нагадємо, що у першому турі АПЛ Олександр Зінченко вийшов в основному складі Арсенала на матч проти Вулвергемптона. Наступна гра "канонірів" удома з Брайтоном – 31 серпня, о 14:30 за київським часом.