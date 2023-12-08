Цими вихідними в АПЛ пройдуть матчі 16 туру сезону 2023-2024. Центральна гра має відбутися в суботу, 9 грудня, у Бірмінгемі, де місцева Астон Вілла прийме Арсенал, пише 24 канал. Початок – о 19:30 за київським часом.

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Битва лідерів АПЛ

Команда Мікеля Артети вже кілька турів утримує лідерство в АПЛ. "Каноніри" здобули чотири перемоги поспіль і на даний момент випереджають Ліверпуль на два бали.

Відзначимо, що вагомий вклад в успіхі Арсеналу вносить Олександр Зінченко, який у 14 матчах оформив по голу та асисту. У свою чергу Астон Вілла також несподівано опинилась серед претендентів на чемпіонство.

Команда Унаї Емері виграла 10 з 15-ти матчів чемпіонату, перегравши Челсі, Брайтон, Тоттенхем та Манчестер Сіті. Це дозволило "вілланам" піднятись на третю сходинку, підопічні Емері відстають від Арсенала на чотири очки.

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Букмекери віддають більше шансів Арсеналу у звітній грі. Коефіцієнт на тріумф команди Артети становить 2,14, тоді як на господарів – 3,45. Нічия ж оцінюється у 3,70.

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При цьому експерти вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,76, тоді як на ТМ – за 2,20. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 1,63.

Астон Вілла та Арсенал відіграли 201 очний матч. Перевага на боці "канонірів" – 87 перемог при 45 нічиїх та 69 поразках. Останнім же часом бірмінгемці виступають невдало проти лондонців.

Вілла програла 14 з 16-ти останніх очних зустрічей. Минулого ж сезону Арсенал двічі святкував успіх – 2:1 вдома та 4:2 на виїзді. До речі, у другій зустрічі дебютним голом в АПЛ відзначився Олександр Зінченко.