Українець Кочергін відзначився божевільним голом у Лізі конференцій: переможне відео

Польський Ракув 28 липня зіграв матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій проти Астани. Поєдинок у Казахстані закінчився мінімальною перемогою гостей.

Два матчі – два голи

У першому поєдинку футболісти Ракува вже гарантували собі вихід у наступний раунд, адже матч закінчився розгромною перемогою польського клубу з рахунком 5:0. Тому гра на виїзді була лише формальною, пише 24 канал.

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Як і у першій зустрічі Владислав Кочергін записав своє прізвище у протокол матчу. Вже на 16-й хвилині рахунок у поєдинку став 0:1 на користь гостей. Український легіонер Ракува обікрав суперника та потужно пробив з-за меж штрафного. М'яч прямим ударом прошив сітку воріт Астани. Голкіпер казахстанської команди ніяк не зміг парирувати постріл.

Неймовірний гол від Кочергіна, який згодом став ще й переможним. Протягом усього матчу команди створювали небезпечні моменти, але реалізувати жоден з них ніхто не зумів. У підсумку – 0:1, мінімальна перемога Ракуна на виїзді.

За двома матчами рахунок 0:6 на користь польського Ракува.

Кочергін провів на полі 78 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних поляків. Замість нього у грі з'явився Шимон Чиж.

Відео голу Кочергіна

Нагадаємо, що Кочергін перейшов із Зорі у Ракув у березні 2022 року. Після трансферу встиг провести за новий клуб 4 матчі, у яких забив 2 голи та зробив одну результативну передачу.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Ракув зіграє проти Спартака Трнави.