Асист Яремчука допоміг Бенфіці перемогти ПСВ у Лізі чемпіонів: відео

Бенфіка 18 серпня зіграла перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти ПСВ. Роман Яремчук отримав місце у стартовому складі "орлів".

Жодного матчу без результативних дій Яремчука

67-річний Жорже Жезуш випустив на вістрю атаки Бенфіки українського нападника Романа Яремчука. Українець активно підключався до атак, але відзначитись другим голом у новому клубі не зумів. Однак оформив асист.

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Бенфіка вже після першого тайму оформила собі комфортну перевагу у рахунку 2:0. Слід відзначити, що під час першого голу Яремчук віддав м'яч на хід Сілві, який легко переграв голкіпера та відкрив рахунок у зустрічі. По перерві активність ПСВ втілилась у гол – 2:1.

Футболіст відіграв 71-ну хвилину та був замінений на португальського форварда Гонсалу Рамоса. В активі українця гольова передача. Для нього цей асист став вже другим після переходу у клуб із Португалії.

Клуб українського футболіста здобув важливу перемогу у першій грі 2:1.

Матч-відповідь проти ПСВ відбудеться 24 серпня Ейндховені.

Перший гол Бенфіки: дивіться відео