Асист українця Безуса допоміг Генту вирвати перемогу у Лізі конференцій
16 вересня 2021 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український півзахисник Гента Роман Безус відзначився асистом в матчі Ліги конференцій проти Флори.
Флора – Гент 0:1
Гол: Лемаїч, 54
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Гості вийшли вперед на 54-й хвилині матчу. Український хавбек Роман Безус віддав гольову передачу. Гол забив форвард Дарко Лемаіч, рахунок відкритий на користь клубу з Бельгії.
За 10 хвилин Романа замінили, але одноклубники українця втримали мінімальну перемогу.
- У сезоні-2021/2022 30-річний Безус зіграв за Гент всього у чотирьох матчах. Наразі на рахунку українця один гол та один асист.
- У чемпіонаті Бельгії Гент зіграв 6 матчів і наразі перебуває на 15 місці.