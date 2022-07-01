Рідкісний ляп у футболі

Головний клоуном епічного епізоду став півзахисник Палмейраса Густаво Скарпа. Футболіст взявся виконувати кутовий удар, але зробив це вкрай невдало, пише 24 канал.

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Бразилець замість влучити по м'ячу гепнув у ногу бокового лайнсмена. Після чого Скарпа впав на газон, а суддя непохитно стояв на біля кутового прапорця.

Після поєдинку цей момент розлетівся інтернетом та неабияк розсмішив футбольних уболівальників. Не так часто можна побачити такі ляпи на під час поєдинку.

Відео курйозного епізоду

Навіть такий момент не завадив Палмейрасу здобути впевнену перемогу на виїзді. "Зелені" наколотили у ворота суперника три голи. Усі вони були у другому таймі. Натомість господарі не забили жодного м'яча. У підсумку – 0:3, звитяга Палмейраса у першому матчі 1/8 фіналу.

"Зелені" зробили вагому заявку на прохід у чвертьфінал Кубка Лібертадорес.

До слова. Густаво Скарпа у сезоні вже встиг відіграти 31 матч, у яких забив 7 голів та зробив 8 асистів. Півзахисник виступає за Палмейрас із 2018-го року.