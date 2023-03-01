Розпуста в ПСЖ: зірку чемпіонату світу-2022 звинувачують у зґвалтуванні, яке футболіст не визнає

Столичний гранд у своєму стані має не тільки футболістів світового рівня, а й гравців, які полюбляють створювати конфлікти. Цього разу на світ народився скандал зі зґвалтуванням.

"Героєм" інциденту став марокканський захисник Ашраф Хакімі. ПСЖ у конфлікті впевнено став на сторону свого підопічного.

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Впевнений у своїй правоті

Марокканського футболіста звинуватили у зґвалтуванні. До поліції звернулася 23-річна дівчина, яка повідомила про те, що у неї стався статевий акт із Ашрафом Хакімі без її згоди. Подавати заяву вона відмовилася, але справою зацікавилась прокуратура. Марокканець спілкувався з дівчиною в інстаграмі, 25-го лютого вона приїхала на таксі до будинку Хакімі. Там футболіст почав чіплятися до дівчини, а ситуація вийшла з-під контролю. Пізніше дівчині вдалося відштовхнути гравця столичного колектива та викликати друга, який приїхав і забрав її.

Хакімі не перший футболіст ПСЖ, який потрапляє у схожу ситуацію. Колишнього гравця парижан Дані Алвеса також звинувачували у зґвалтуванні.

Проте Ашраф заявив про свою невинність у інциденті. До того ж представники ПСЖ повністю підтримують марокканського футболіста. Адвокат Хакімі зазначив, що всі звинувачення щодо Хакімі хибні. Також він додав, що футболіст зберігає спокій та без всяких переживань чекає на рішення суду.

Кар'єра Ашрафа Хакімі