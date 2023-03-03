Ситуація набирає обертів: зірку ПСЖ офіційно звинуватили у зґвалтуванні
Джерело:Agense France-Presse
Французький гранд зібрав у своєму колективі як топових, так і скандальних футболістів. На Ашрафа Хакімі чекає судовий процес.
Марокканського захисника Ашрафа Хакімі офіційно обвинуватили в зґвалтуванні. Футболіст своєю чергою вважає усі обвинувачення вигаданими та неправдивими.
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Все в край серйозно
Прокуратура Нантерра посеред тижня розпочала розслідування, а тепер ухвалила рішення офіційно висунути Ашрафу звинувачення. Сам Хакімі вже дав свідчення у цій справі в суді. 24-річного футболіста поміщено під судовий контроль. Хакімі вважає усі звинувачення вигаданими й неправдивими. До того ж ПСЖ підтримав свого оборонця й надав йому юридичну допомогу у цій справі.
Висунуто припущення, що марокканець міг зґвалтувати 24-річну дівчину 27-го лютого. Футболіст спілкувався з дівчиною в інстаграмі, згодом вона завітала у гості до Хакімі. Дівчина повідомила, що марокканець задер її одяг, цілував губи та груди, а також проник у неї у своєму будинку в західному передмісті Парижа. На додачу, дружина Хакімі Хіба Абрук вже розпочала процес розлучення з футболістом. Хоча й, можливо, що розлад у відносинах пари стався ще до інциденту.
Кар'єра Ашрафа Хакімі
- Своє футбольне життя марокканець проводив тільки у топових клубах, а саме: у Реалі, Боруссії Дортмунд, Інтері та ПСЖ. За свій поточний французький клуб Хакімі провів 52 зустрічі та забив 8 голів.
- З 2016-го року Ашраф виступає за національну збірну Марокко, з якою йому вдалось досягти історичного результату на ЧС-2022 – зайняти 4-е місце на Мундіалі. За африканську збірну Хакімі провів 61 матч та забив 8 голів.
- У Ашрафа в активі низка титулів, такі як: Суперкубок Іспанії, Німеччини та Франції, переможець чемпіонату Франції та Італії, Суперкубок УЄФА та титул переможця клубного ЧС.