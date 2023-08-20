Ексгравець Динамо відмовився переходити в європейський клуб, де президент – росіянин

Артур Рудько продемонстрував свою свідому позицію. Гравець не збирається виступатим під керівництвом представника країни-агресора.

Український футболіст відмовився переходити у клуб, президентом якого є росіянин. Наразі гравець перебуває без місця працевлаштування.

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Залишившись ні з чим

Колишній воротар київського Динамо розповів про вибір, який йому прийшлося нещодавно прийняти. Рудько перебував у активному пошуці нового клубу, де б він міг захищати ворота, проте багато варіантів в нього не було. Зокрема, Артур міг перебратися Торпедо з Кутаїсі, проте він відмовився від переїзду, сподіваючись на кращу пропозицію. Голкіпер зізнався, що хотів насамперед знайти команду вдома в Україні, та от і з цим не склалося.

Рудько мав пропозицію від кіпріотського колективу, але на заваді стала свідома позиція воротаря. Діло в тому, що в Карміотісси, яка пропонувала Артуру співпрацю, президент росіянин Дмитро Пунін, який до того всього не підтримує сторону України. Таким чином, голкіпер вирішив послухати свою совість та не приймати пропозицію команди, де при владі представник країни-агресора.

Туди я не погодився їхати через президента клубу. Він — росіянин, і я так розумію, що він не за нас. Не Красава, одним словом. Це клуб Карміотісса, там, де ще Хацкевич працював. Росіянин Дмитро Пунін володіє цим клубом. Я його особисто не знаю, але судячи з відгуків… Я не знаю, можливо, він хорошої думки про Україну і не дуже хорошої про Росію. Але повної впевненості немає, а відгуки були не найкращі. Якщо говорити про власників Пафосу, де я грав з 2019 по 2022, то там, після початку повномасштабного вторгнення Росії, мені моментально було запропоновано допомогу. І люди там, з адекватним світоглядом, скажімо так. А в Карміотіссу я відмовився їхати,

– сказав Рудько.

Виступи Рудька

Артур так і залишився без клубу та наразі перебуває вільним агентом.

У період з 2009-го по 2019-ий рік числився у складі київського Динамо, за яке встиг зіграти всього 29 матчів. Також, належачи "біло-синім", Рудько грав у оренді в Говерлі.

У 2019-му Артур задарма перейшов до кіпріотського Пафосу, за який відіграв 92 поєдинки, 33 з яких були "сухими". До того ж він визнавався найкращим воротарем другого кола сезону в Кіпрі.

Згодом Рудько повернувся до України, проте цього разу до Металіста, звідки відразу перейшов у оренду до польського Леха, де грав доволі мало. Після завершення тимчасових виступів у стані "залізничників", в Артура справи у Харкові не пішли, тому він покинув клуб, а наразі тільки перебуває у пошуку місця працевлаштування.