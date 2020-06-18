Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер офіційно став гравцем лондонського "Челсі". Нападник перейшов у "Челсі" з німецького клуб РБ "ЛЕйпциг".

Про підписання контракту з Вернером повідомляє офіційний сайт "Челсі". Гравець залишиться у "Лейпцизі" до завершення чинного сезону.

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Футболіст приєднається до "Челсі" у липні, коли пройде медогляд. Тімо не допоможе "Лейпцигу" у Лізі чемпіонів, яка буде дограна у серпні.

We have some @TimoWerner news for you! — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 18, 2020

Умови контракту

"Челсі" уклав з 24-річним форвардом контракт на п'ять років. Про це повідомляють Bild, The Telegraph та інші видання.

Трансфер німця обійдеться "Челсі" у 47,5 мільйона фунтів стерлінгів. Футболіст буде заробляти приблизно 170 тисяч фунтів на тиждень.

Вернер провів 32 матчі в нинішньому сезоні Бундесліги, забив 26 голів і віддав 8 результативних передач.

Тімо став другим зірковим придбанням "Челсі". Раніше "сині" придбали зіркового футболіста "Аякса" Хамі Зієша.