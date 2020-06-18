Вернер офіційно став гравцем "Челсі": деталі гучного трансферу
Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер офіційно став гравцем лондонського "Челсі". Нападник перейшов у "Челсі" з німецького клуб РБ "ЛЕйпциг".
Про підписання контракту з Вернером повідомляє офіційний сайт "Челсі". Гравець залишиться у "Лейпцизі" до завершення чинного сезону.
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Футболіст приєднається до "Челсі" у липні, коли пройде медогляд. Тімо не допоможе "Лейпцигу" у Лізі чемпіонів, яка буде дограна у серпні.
Умови контракту
"Челсі" уклав з 24-річним форвардом контракт на п'ять років. Про це повідомляють Bild, The Telegraph та інші видання.
Трансфер німця обійдеться "Челсі" у 47,5 мільйона фунтів стерлінгів. Футболіст буде заробляти приблизно 170 тисяч фунтів на тиждень.
Вернер провів 32 матчі в нинішньому сезоні Бундесліги, забив 26 голів і віддав 8 результативних передач.