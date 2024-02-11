Потрапив у немилість до тренера: Артета скупо пояснив відсутність Зінченка в матчі з Вест Хемом

У неділю, 11 лютого, в Англії відбуваються матчі 24-го туру АПЛ. Команда Олександра Зінченка, яка бореться за чемпіонство, у лондонському дербі зустрілася з Вест Хемом.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко несподівано опинився поза заявкою на матч. Напередодні тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував відсутність декількох гравців.

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Артета: Зінченко не в формі

Іспанський фахівець не був багатослівним, коментуючи стан Зінченка. За словами Артети, футболіст не був готовий до матчу.

Зінченко не в формі, Жоржиньо не тренувався майже цілий тиждень, тому що у нього була проблема, і йому знадобився деякий час, щоб відновитися. Габріел Жезус не доступний, а Еміль Сміт-Роу підвернув щиколотку на тренуванні, тому він також пропускає матч,

– розповів Артети.

Нагадаємо, що у попередньому турі Арсенал переміг Ліверпуль з рахунком 3:1. Зінченко зіграв лише перший тайм, а під час перерви був замінений. Українець не був у переліку травмованих гравців. Можливо дається взнаки ушкодження литкового м'яза, через що Олександр пропустив кілька матчів.