Тренер Арсенала пролив світло на стан здоров'я Зінченка: коли українець повернеться у гру
Джерело:Football London
Лондонський Арсенал продовжує успішно готуватись до нового сезону через американське турне. Поки що у трьох матчах "каноніри" зазнали лише однієї поразки.
Команда Мікеля Артети вже здобула дві переконливі перемоги – над зірками МЛС (0:5) та 27 липня над Барселоною (5:3). Також "каноніри" програли МЮ (0:2, 3:5 по пенальті).
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Зіпсована підготовка українця до нового сезону
У жодному з цих матчів участь не брав наш Олександр Зінченко. Український футболіст продовжує відновлюватись від травми, яку отримав ще наприкінці минулого сезону-2022/2023.
Головний тренер Арсенала прокоментував стан здоров'я українця та повідомив, коли лівий захисник повернеться на футбольне поле.
У Алекса була невелика проблема з м'язами, на жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне,
– сказав Артета.
У процесі підготовки "каноніри" ще зіграють проти французького Монако (2 серпня). А вже 6 серпня Арсенал зіграє у фіналі Суперкубка Англії проти МанСіті, який дасть старт нового сезону для підопічних Артети.
Зінченко вже заслужив любов уболівальників
- 22 липня 2022 року Олександр Зінченко перейшов в Арсенал із МанСіті.
- Контракт українського футболіста з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026 року.
- З моменту переходу українець провів у футболці лондонського клубу 33 матчі, у яких забив дебютний гол та віддав 2 асисти.
- Майже одразу Зінченко став своїм в Арсеналі та отримав стабільне місце в основі. Уболівальники та нові партнери команди у захваті від гри та переможного менталітету українця на футбольному полі.
- Фанати Арсенала ледь не кожного матчу співають пісні про Олександра.
- Його конкурент за позицією на полі Кіран Тірні зізнався, що вчиться та бере приклад із Зінченка.