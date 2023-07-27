Тренер Арсенала пролив світло на стан здоров'я Зінченка: коли українець повернеться у гру

Лондонський Арсенал продовжує успішно готуватись до нового сезону через американське турне. Поки що у трьох матчах "каноніри" зазнали лише однієї поразки.

Команда Мікеля Артети вже здобула дві переконливі перемоги – над зірками МЛС (0:5) та 27 липня над Барселоною (5:3). Також "каноніри" програли МЮ (0:2, 3:5 по пенальті).

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Зіпсована підготовка українця до нового сезону

У жодному з цих матчів участь не брав наш Олександр Зінченко. Український футболіст продовжує відновлюватись від травми, яку отримав ще наприкінці минулого сезону-2022/2023.

Головний тренер Арсенала прокоментував стан здоров'я українця та повідомив, коли лівий захисник повернеться на футбольне поле.

У Алекса була невелика проблема з м'язами, на жаль. Думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне,

– сказав Артета.

У процесі підготовки "каноніри" ще зіграють проти французького Монако (2 серпня). А вже 6 серпня Арсенал зіграє у фіналі Суперкубка Англії проти МанСіті, який дасть старт нового сезону для підопічних Артети.

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