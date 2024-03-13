Цієї людини вже немає в живих: тренер Арсенала образив сім'ю коуча Порту під час гри ЛЧ

У вівторок, 12 березня, Арсенал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024 взяв реванш у Порту. Лондонський клуб вперше за 14 років вийшов у чвертьфінал ЛЧ.

"Каноніри" завдяки голу Леандро Троссара перевели гру у додаткові тайми, після 1:0 у першому поєдинку на користь Порту. Лише у серії післяматчевих пенальті Арсенал здобув перемогу над непоступливим суперником із Португалії – 4:2.

Більше про гру Вдалий вихід Зінченка: Арсенал по пенальті вирвав у Порту путівку до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Каноніри" вперше за 14 років у чвертьфіналі ЛЧ

Олександр Зінченко, який лише відновився нещодавно від травми, вийшов на поле лише на 106-й хвилині замість Якуба Ківьора.

Українець разом із лондонським клубом вперше за 14 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Порту ж вилетів із єврокубків.

Конфлікт між тренерами під час матчу

Був після час очної зустрічі й негативний момент за межами поля. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив про конфлікт між головними тренерами обох клубів.

Винуватцем цієї ситуації став наставник Арсенала Мікель Артета, який закидав образами родину головного тренера Порту Сержіу Консейсау. Зробив він це своєю рідною іспанською мовою.

Коуч "канонірів" образив того, кого вже немає серед живих у сім'ї керманича португальського клубу. Натомість Консейсау був толерантним та не став відповідати своєму візаві тією ж монетою.

Тренер Порту порекомендував Артеті піклуватись про тренувальний процес своєї команди та дорікнув у далеко не найкращому виступі "канонірів" в очній зустрічі.

Після минулого 28-го туру АПЛ Арсенал очолив турнірну таблицю, набравши стільки ж балів, скільки другий Ліверпуль – по 64 очки.