Баварія не змогла підписати нападника збірної України, який дістався лідеру Бундесліги

Українські футболісти феєрять не лише у першостях топових ліг Європи, а й юнацьких чемпіонатах. Одним із таких талантів українського футболу у Німеччині є Артем Степанов.

Артему Степанову лише 16 років, а він вже має чинний контракт із леверкузенським Баєром, з яким нещодавно його продовжив. 9 січня футболіст повідомив про пролонгацію співпраці (до кінця сезону-2026/2027).

Цікаво Маркевич збирає легенд Дніпра у Львові: чи перейде в Карпати ексзахисник збірної України

Міг опинитись у Мюнхені

Український футболіст не приховував своєї радості від цього моменту.

Виявилось, що Степанов міг не опинитись у Баєрі. Мюнхенська Баварія пропонувала Артему контракт на 3 роки, але не склалось. Українець потрапив у клуб із Леверкузена та щасливий такому повороту у своїй кар'єрі.

Хочу сказати, що Баварія запропонувала мені контракт на три роки, але потім відбулися події, які не залежали від мене… Проте я щиро радий, що так склалося, і я опинився в Леверкузені,

– сказав юний футболіст.

Відзначимо, що Степанов виступає за команду Баєра U-17, куди перебрався влітку 2022-го зі структури донецького Шахтаря. Артему ще немає 17 років, а його зріст вже складає понад 1,90 метра. У леверкузенському клубі росте таранний форвард.