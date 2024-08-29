Тренера та гравця збірної України покарали через порушення термінів повернення в Україну

Головний тренер збірної України з баскетболу та гравець молодіжної національної команди не повернулись після літніх зборів. ФБУ винесла покарання щодо порушення попередньо зазначених термінів.

Екстренер Черкаських Мавп Артем Сліпенчук та гравець БК Запоріжжя Артем Покоєнко не повернулись в Україну. За цей вчинок вони отримали довічну дискваліфікацію від Федерації баскетболу України.

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Заява ФБУ щодо порушення термінів Сліпенчуком та Покоєнком

Повідомляють, що Артем Сліпенчук та Артем Покоєнко вирішили залишитись за кордоном та не повертатись в Україну з підготовчих зборів. Вони порушили терміни, які було затверджено Федерацією баскетболу України.

Враховуючи відсутність будь-якого підтвердження повернення в Україну та неприпустимість подібних дій з боку членів офіційних делегацій збірних команд України, виконком ФБУ розглянув питання щодо виключення тренера Артема Сліпенчука зі складу національної збірної команди України з баскетболу та довічно відсторонив спеціаліста від будь-якого заняття баскетболом в Україні,

– йдеться у заяві ФБУ.

Рішення щодо довічної дискваліфікації було прийнято виконавчим комітетом ФБУ одноголосно. У підсумку Федерація баскетболу України звернулась до Міністерства молоді та спорту з відповідною заявою.

Нагадаємо, що минулого тижня Артем Сліпенчук покинув пост головного тренера Черкаськи Мавп. Команду очолив Георгій Ступенчук.