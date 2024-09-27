Півзахисник збірної України наразі виступає за Челсі, до якого перейшов з донецького Шахтаря у 2023 році. Відтоді він не зумів стати стабільним гравцем основного складу "пенсіонерів" і чергує успішні виступи з посередніми.

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Хто хоче підписати Мудрика

ФК Барселона бачить в українському вінгерові підсилення своєї атаки. В команді вважають, що він зможе вдало увійти до їхньої системи гри та посилити лівий фланг. Барселона розглядатиме варіант українця у разі зриву угоди з Ніко Вільямсом.

Однак "каталонці" не потягнуть повноцінний трансфер Михайла Мудрика, а намагатимуться підписати його на правах оренди.

Своєю чергою, Челсі готовий вислухати пропозиції, які б дозволили їм "почистити" склад та повернути частину інвестицій.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв за "пенсіонерів" 5 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, що трансфер Мудрика в Челсі став рекордним в історії України. Гравця підписали за 70 мільйонів євро з додатковими 30 мільйонів євро бонусів.