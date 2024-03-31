"Йди до тата": Мілевський розвеселив Ярмоленка під час зустрічі в Полтаві – кумедне відео
Джерело:Телеграм-канал Артема Мілевського
Легендарні динамівці Андрій Ярмоленко та Артем Мілевський зустрілися в одному із закладів харчування Полтави. Колишнім одноклубникам завжди є що згадати.
Колишній форвард Динамо Артем Мілевський на вихідні вирушив до Полтави, де його рідний клуб в матчі 22-го туру УПЛ зустрічався з Ворсклою. Напередодні поєдинку зірка "біло-синіх" поспілкувався зі своїм колишнім партнером по команді Андрієм Ярмоленком.
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Зустріч старих друзів
Динамівці зустрілися в одному із затишних закладів Полтави. Ярмоленко підсів до столика, за яким його чекав Мілевський.
"Йди до тата", – звернувся Мілевський до свого давнього товариша.
Відео зустрічі Мілевського та Ярмоленка
У відповідь Артем шанобливо сказав: "Зустрівся з легендою".
Мілевський знову в тренді
- Нагадаємо, що Артем Мілевський останнім часом кардинально змінив свій спосіб життя. Після лікування ексфорвард Динамо відмовився від вживання алкоголю. Він повернувся до занять спортом та навіть зіграв у футбольному матчі.
- Ексзірка збірної України веде активне публічне життя. Публікує багато контенту у своїх соціальних мережах. Хоча його колишні друзі, зокрема Олександр Алієв, відмічають сумнівне оточення Артема.