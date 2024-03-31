"Йди до тата": Мілевський розвеселив Ярмоленка під час зустрічі в Полтаві – кумедне відео

Легендарні динамівці Андрій Ярмоленко та Артем Мілевський зустрілися в одному із закладів харчування Полтави. Колишнім одноклубникам завжди є що згадати.

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський на вихідні вирушив до Полтави, де його рідний клуб в матчі 22-го туру УПЛ зустрічався з Ворсклою. Напередодні поєдинку зірка "біло-синіх" поспілкувався зі своїм колишнім партнером по команді Андрієм Ярмоленком.

Читайте також Квартира в Мінську та побиті машини: на що Мілевський витратив "скромну" динамівську зарплату

Зустріч старих друзів

Динамівці зустрілися в одному із затишних закладів Полтави. Ярмоленко підсів до столика, за яким його чекав Мілевський.

"Йди до тата", – звернувся Мілевський до свого давнього товариша.

Відео зустрічі Мілевського та Ярмоленка

У відповідь Артем шанобливо сказав: "Зустрівся з легендою".

Мілевський знову в тренді