Розігрівається перед "тренерським майбутнім": як Мілевський давав настанови своїм одноклубникам

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський нещодавно повернувся у футбол. Зірковий гравець посилив склад київського медіафутбольного клубу IGNIS.

Футбольний клуб Мілевського виклав відео, на якому зірковий футболіст дає настанови своїм одноклубникам. Однак робить він це у доволі грубій формі.

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Футболісти IGNIS отримали "на горіхи"

У перерві одного з матчів Артем Мілевський ввімкнув у собі тренера і вирішив радикальним способом змінити хід гри. Він вилаяв футболістів, намагаючись дати пораду як покращити ситуацію на полі.

Обережно, адже в відео багато ненормативної лексики.

Емоційний Артем Мілевський дає настанови одноклубникам: дивіться відео

Перед завершенням професійної футбольної кар'єри Артем Мілевський грав у Минаї. 23 вересня 2021 року він оголосив про те, що йде з футболу.

Раніше стало відомо, що Ігор Суркіс запропонував Артему Мілевському працювати у структурі Динамо. Ексфорвард планує бути скаутом у "біло-синіх", проте поки до конкретики в перемовинах не дійшло.