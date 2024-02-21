Артем Мілевський завітав в Охматдит та шокував своєю зачіскою: фото легенди Динамо
Джерело:інстаграм Артема Мілевського
Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський вирішив подарувати дітям приємні моменти. Міля приїхав до травмпункту Охматдита та здивував своїм зовнішнім виглядом.
Артем Мілевський з початком повномасштабної війни переживає непростий період. Ексгравець Динамо та збірної України пропадав з публічного життя, а потім лякав своїм виглядом та станом.
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Мілевський завітав в гості до поранених дітей
Втім, футболіст пройшов реабілітацію від алкогольної залежності та навіть був у комі, як розповідав його друг Олександр Алієв. Зараз же Міля веде абсолютно інший спосіб життя.
Днями Артем провідав дитячу лікарню Охматдит у Києві. Екснападник Динамо завітав до травмпункту разом зі своїм другом та поспілкувався із дітьми та лікарями.
Артем Мілевський завітав до дітей в Охматдит / фото з інстаграму гравця:
Також Мілевський зробив фото на згадку для діточок. Особливо Артем вразив своїм новим стилем. Більшість фанатів звикли до довгого волосся Мілі, а тут форвард вирішив постригтися під насадку. Варто визнати, такий стиль йому личить.
Відео допомоги Мілевського Охматдиту:
Нагадаємо, що нещодавно Артем став відеоблогером, де разом зі своїм другом Сергієм грає в онлайн-режимі у футбольну відеогру. Під час ефіру на Twitch Мілевський відповідає на питання та згадує цікаві історії зі своєї кар'єри.
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Футбольний шлях Мілевського
- Артем народився у Білорусі, але є вихованцем київського Динамо
- за киян форвард виступав з 2002 по 2013 роки і у 278 матчах оформив 87 голів (в тому числі дев'ять – в рамках Ліги чемпіонів)
- на рахунку МІлевського чотири чемпіонські трофеї в УПЛ та одні виграні бомбардирські перегони
- окрім Динамо, форвард пограв Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордію, Тосно, Динамо Брест, Кішварду та Минай
- також Мілевський провів 50 ігор за збірну України, забивши 8 голів