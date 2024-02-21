Артем Мілевський завітав в Охматдит та шокував своєю зачіскою: фото легенди Динамо

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський вирішив подарувати дітям приємні моменти. Міля приїхав до травмпункту Охматдита та здивував своїм зовнішнім виглядом.

Артем Мілевський з початком повномасштабної війни переживає непростий період. Ексгравець Динамо та збірної України пропадав з публічного життя, а потім лякав своїм виглядом та станом.

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Мілевський завітав в гості до поранених дітей

Втім, футболіст пройшов реабілітацію від алкогольної залежності та навіть був у комі, як розповідав його друг Олександр Алієв. Зараз же Міля веде абсолютно інший спосіб життя.

Днями Артем провідав дитячу лікарню Охматдит у Києві. Екснападник Динамо завітав до травмпункту разом зі своїм другом та поспілкувався із дітьми та лікарями.

Артем Мілевський завітав до дітей в Охматдит / фото з інстаграму гравця:

Також Мілевський зробив фото на згадку для діточок. Особливо Артем вразив своїм новим стилем. Більшість фанатів звикли до довгого волосся Мілі, а тут форвард вирішив постригтися під насадку. Варто визнати, такий стиль йому личить.

Відео допомоги Мілевського Охматдиту:

Нагадаємо, що нещодавно Артем став відеоблогером, де разом зі своїм другом Сергієм грає в онлайн-режимі у футбольну відеогру. Під час ефіру на Twitch Мілевський відповідає на питання та згадує цікаві історії зі своєї кар'єри.

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Футбольний шлях Мілевського