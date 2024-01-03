Мріє зіграти у благодійному матчі: коли Мілевський знову вийде на футбольне поле

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зумів позбутися алкогольної залежності та повернутися до нормального життя. В майбутньому легендарний футболіст планує радувати фанатів своєю майстерністю у ветеранських матчах.

Наразі культовий гравець "біло-синіх" Артем Мілевський розпочав кар'єру стрімера. Під час новорічного ефіру колишній форвард розповів, як позбувся зайвої ваги та коли повернеться на футбольне поле.

Читайте також Привіз на тренування 50 тисяч доларів: Мілевський розповів цікаву історію з Шевченком

Мілевський: Коли все мине, повернуся на поле

Після лікування Мілевський повернувся до своєї нормальної ваги. Проте проблеми зі здоров'ям досі даються взнаки. Після повної реабілітації Міля пообіцяв взяти участь у благодійних матчах.

Алкоголь дуже притягує вагу, набряки, всю цю "двіжуху". Не пити алкоголь і стежити за собою, ходити щодня до зали. Зараз не граю. У мене трохи проблеми зі здоров'ям. Маю на увазі ноги. Болять суглоби. Коли все мине, повернуся на поле. Якісь благодійні ігри, брати участь у них. Нині ноги не дають це зробити,

– розповів Мілевський.

Два роки без футболу