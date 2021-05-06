Коли я йому дам одного щигля, то на цьому все закінчиться, – Лобов спрогнозував бій з Берінчиком

Ірландський боєць російського походження Артем Лобов поділився думками про майбутній бій з українцем Денисом Берінчиком. Лобов та Берінчик проведуть бій на голих кулаках.

Удари Берінчика – курям на сміх

Артем Лобов розповів про сильні та слабкі сторони непереможного українського боксера.

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"Я дуже радий, що Берінчик став моїм опонентом. Для кулачних боїв потрібен дух, а він у нього є. Звичайно ж, сильною стороною є досвід. Він призер Олімпійських ігор, давно у професійному боксі", – сказав Лобов.

Слабкими сторонами в цьому поєдинку є розміри Берінчика. Денис зовсім вже маленький, і для мене його комарині удари – це курям на сміх. Коли я йому дам одного щигля, то на цьому все закінчиться,

– вважає Лобов.

Разом з тим, Лобов впевнений у своїй перемозі в поєдинку з Берінчиком.

"Моя безперечна перемога, тому що кулачні бої – це моя тема. Це те, де я – кращий. Під його стиль підходить саме бокс. Якщо подивитися, як він виграє, він – не нокаутер. Останній свій поєдинок він нібито нокаутом виграв, але там без судді ніякого нокауту не було б", – сказав Лобов.

Лобов обіцяє жорстко побити Берінчика у клінчах. На думку Артема, Денис не має відповідного досвіду.

Берінчик багато завдає ударів, дуже технічний, непогано рухається, що і повинен боєць його розміру робити. Плюс він недосвідчений у клінчі, не знає, як там працювати, а для мене: я знаю, як працювати в клінчі – буду тріпати його як малюка, як ніби зі своєю дитиною граюсь. Він не може взагалі нічого мені зробити, протистояти мені,

– резюмував Артем.

Що відомо про бій Лобова з Берінчиком