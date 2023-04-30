Чому українські спортсмени мають різні привілегії, – Лесюк обурений недопуском до змагань

Артем Лесюк не задоволений рішенням не брати участь у міжнародних змаганнях. Спортсмен знайшов свої аргументи.

Артем Лесюк не бажає виступати на одній арені з представниками Росії. Проте український спортсмен вимагає рівних умов.

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Загострене відчуття справедливості

Міжнародна федерація дзюдо вирішила проявити толерантність до представників країни-терористки. Тепер дзюдоїсти з Росії та Білорусі після перевірки можуть бути допущені до міжнародних змагань. Таким чином збірна України з дзюдо бойкотуватиме змагання, які відбудуться за участі представників країни-агресора та її поплічниці.

Український дзюдоїст Артем Лесюк сповна розуміє рішення Мінспорту, проте все ж не до кінця. Спортсмен вимагає рівноцінного відношення до усіх представників України, які стикалися з подібною проблемою. Лесюк навів декілька прикладів та поставив низку незручних запитань Міністру.

Чому українські спортсмени представляючи одну країну мають різні привілегії? Нещодавно Еліна Світоліна вийшла на матч проти білоруски – будучи представником UNITED24, тому не зрозуміло, може спокійно виходити на корт проти представників країни-агресора? Чи буде якась відповідь від міністерства та від президента? Тепер щодо наших "крутих" футболістів, які виходять на поле і просто "розривають усіх" своєю грою. Особливо показовий останній матч проти Англії. Аргумент УАФ: "Ми будемо грати у відборі на Євро, так як білоруси в іншій групі". За цією логікою я можу їхати на чемпіонат світу, адже росіяни не заявили нікого у моїй ваговій категорії?,

– розповів Лесюк.

Також Артем зазначив, що такими рішення Мінспорту ділить український народ. На його думку, саме цього і домагається російська пропаганда. Лесюк зазначив, що Україні варто боротися з Міжнародною федерацією дзюдо, а не чекати, поки росіяни "поїздять по світу".