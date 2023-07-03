Артем Кравець повертається в київське Динамо: яка роль буде у ексфорварда збірної України

Колишній гравець Динамо Артем Кравець знову представлятиме столичний клуб. Про новий етап у своєму житті він повідомив у своїх соцмережах.

34-річний український футболіст Артем Кравець, який у січні оголосив про завершення кар'єри, продовжує свій шлях у футболі. Екснападник киян увійшов до структури рідного клубу.

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Кравець буде приносити користь уже за межами поля

Артем в соціальних мережах повідомив, що став радником президента Динамо з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

Починається новий етап мого життя. Із сьогоднішнього дня я працюю радником президента Динамо з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Для мене це велика честь. Дуже хочеться зробити щось вагоме для рідної команди. Дякуємо ЗСУ та всім, хто захищає нашу країну, що ми можемо жити та працювати. Слава Україні,

– написав Кравець.

Футболыст із 2018 року виступав у Туреччині. За цей час встиг пограти за Кайсеріспор, Коньяспор та Сакар'яспор. У 101 матчі за ці клуби відзначився 30 голами. Також на його рахунку 23 матчі та 7 голів за збірну України.

Минуле Кравця у Динамо